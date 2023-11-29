Обо всем самом смешном: 15 фрагментов из переписок

Обычно мы серьёзные в общении с начальством или коллегами по работе, но в переписках между вторыми половинками, друзьями и просто близкими людьми юмором обрастают даже самые простые вещи – от рассказов про неудачи и курьезы до историй о том, как прошел день.
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