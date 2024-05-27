Дюпин может заменить в «Краснодаре» Сафонова, если тот уйдет в «ПСЖ»

«Краснодар» интересуется вратарем «Рубина» Юрием Дюпиным. «Спорт-Экспресс» сообщает, что краснодарцы хотят приобрести Дюпина на тот случай, если их нынешний основной голкипер Матвей Сафонов перейдет во французский «ПСЖ».
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