На Украине облавы сотрудников ТЦК (военкоматов) стали проходить не только на улицах, но и в ночных клубах и ресторанах столицы и других крупных городов.
На Украине стали забирать на фронт из ночных клубов и ресторанов
Комментарии
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М
Мария
Война закончится за сутки, если в окопах окажутся дети тех, кто принимает решение о войне. Вот кого надо призывать!
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10 час.
radiofree
Правильно делают,неча по ночным клубам шастать,приказано до последнего украинца,значит до последнего.
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9 час.
Кот Рыжый
Если бы у нас в России, начали так же делать, народ был бы невероятно доволен!!! 👍😆
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5 час.
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