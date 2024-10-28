Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине стали забирать на фронт из ночных клубов и ресторанов

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Комментарии
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М
Мария
Война закончится за сутки, если  в окопах окажутся дети тех, кто принимает решение о войне. Вот кого надо призывать!
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10 час.
radiofree
Правильно делают,неча по ночным клубам шастать,приказано до последнего украинца,значит до последнего.
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9 час.
Кот Рыжый
Если бы у нас в России, начали  так же делать, народ был бы невероятно доволен!!!  👍😆
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5 час.

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