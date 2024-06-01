Первые слова мужа Анастасии Заворотнюк после похорон

Муж покойной актрисы Анастасии Заворотню обратился к поклонникам. Петр Чернышев, который пять лет не давал комментариев, решил высказаться после похорон актрисы Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в столице в эту субботу, 1 июня.