Премьер-министр Мишустин проголосовал на выборах президента России онлайн

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента РФ в онлайн-формате. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина Председатель правительства РФ подчеркнул важность выбора, который делают граждане страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии