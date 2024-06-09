🚰 В Красногвардейском районе два села остались без воды Из-за аварийно-ремонтных работ в селах Плодородное и Удачное отсутствует водоснабжение.
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🚰 В Красногвардейском районе два села остались без воды Из-за аварийно-ремонтных работ в селах Плодородное и Удачное отсутствует водоснабжение.