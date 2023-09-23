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Отказывался от десятков ролей и надгробных речей, любил «Смуглянку»: непростая судьба Леонида Быкова

Отказывался от десятков ролей и надгробных речей, любил «Смуглянку»: непростая судьба Леонида Быкова

За несколько месяцев до своей гибели в апреле 1979 года в возрасте 50 лет советский актер и режиссер Леонид Быков написал завещание, в котором указал, что не надо на прощании с ним говорить надгробные речи, пусть кто-то один скажет «прощай».

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Л. Быков в числе многих других ВИПов искусства и спорта погиб от эйфории за рулём, о чём не предупреждают на курсах вождения, к сожалению. А это очень коварное состояние на уровне лёгкого опьянения. ... И Быков возвращался с дачи в лучшем расположении и опасно расслабился и так неуважительно погиб.  =Что,кого, имеем не хранИм, потерчявши - плачем.
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17 час.
Jolie
лихачат на дорогах оооооочень многие водители и  уже тех, кто ездит как человек,  днём с огнём не сыщешь!!!   Очень многие не умеют -не хотят  соблюдать ПДД и не знают их. Эта проблема  не Л.Быкова (он-один из тысяч!!!)- это проблема всех вас ,водителей, которые спешат, не зная куда..... Сейчас таких ДТП не меньше, увы(
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17 час.

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