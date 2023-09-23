Отказывался от десятков ролей и надгробных речей, любил «Смуглянку»: непростая судьба Леонида Быкова

Л. Быков в числе многих других ВИПов искусства и спорта погиб от эйфории за рулём, о чём не предупреждают на курсах вождения, к сожалению. А это очень коварное состояние на уровне лёгкого опьянения. ... И Быков возвращался с дачи в лучшем расположении и опасно расслабился и так неуважительно погиб. =Что,кого, имеем не хранИм, потерчявши - плачем.

Jolie

лихачат на дорогах оооооочень многие водители и уже тех, кто ездит как человек, днём с огнём не сыщешь!!! Очень многие не умеют -не хотят соблюдать ПДД и не знают их. Эта проблема не Л.Быкова (он-один из тысяч!!!)- это проблема всех вас ,водителей, которые спешат, не зная куда..... Сейчас таких ДТП не меньше, увы(