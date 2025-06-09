Бум на загородные дома на излёте? Как изменился рынок ИЖС в Татарстане

Татарстан уже вдвое перевыполнил годовой план по вводу ИЖС. Однако при этом рынок загородной недвижимости столкнулся с кризисом доступности – за пять лет цены на дома и участки выросли в два раза, а ипотечные ставки сделали покупку непосильной для многих.