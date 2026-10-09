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Трусова прыгнула четверной лутц и выиграла «Мемориал Дениса Тена»

Трусова прыгнула четверной лутц и выиграла «Мемориал Дениса Тена»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выиграла челленджер «Мемориал Дениса Тена». В произвольной программе она сделала четверной лутц (на минус), тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной тулуп, секвенцию тройной лутц — тройной сальхов — двойной аксель, двойной аксель.

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