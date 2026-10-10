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«Политические манипуляции»: звезда «Евровидения» раскритиковала принуждение к украинскому языку

Певица Анастасия Приходько, которая представляла Россию на «Евровидении» в 2009 году, высказалась о принуждении к использованию украинского языка.

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