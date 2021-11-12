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Юрий Селиванов: Как попасть в Америку

Юрий Селиванов: Как попасть в Америку

С тех легендарных времен, когда  США могли злоупотреблять международным правом исключительно к своей выгоде, утекло слишком много океанской воды Как и следовало ожидать, Пентагон не стерпел и «со всей решительностью» ответил на вчерашнее заявление министерства обороны РФ о действиях США в Черном море.

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Комментарии
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Елена Маликова
Валера Юшков
А что, они не могут наткнуться на что то, как Курск.
А вы?
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16 час.
Елена Timm
Хотелось бы согласиться с автором, но... Никогда и ни на что не решится наша власть против запада, ведь все денежки там и золотой запас там, и продолжают туда же все доходы страны перегонять по заветам МВФ.
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14 час.
Юрий Селиванов
Елена Timm
Хотелось бы согласиться с автором, но... Никогда и ни на что не решится наша власть против запада, ведь все денежки там и золотой запас там, и продолжают туда же все доходы страны перегонять по заветам МВФ.
Соглашайтесь. Все будет хорошо.
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1
13 час.

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