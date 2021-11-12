С тех легендарных времен, когда США могли злоупотреблять международным правом исключительно к своей выгоде, утекло слишком много океанской воды Как и следовало ожидать, Пентагон не стерпел и «со всей решительностью» ответил на вчерашнее заявление министерства обороны РФ о действиях США в Черном море.
Юрий Селиванов: Как попасть в Америку
Комментарии
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Елена Timm
Хотелось бы согласиться с автором, но... Никогда и ни на что не решится наша власть против запада, ведь все денежки там и золотой запас там, и продолжают туда же все доходы страны перегонять по заветам МВФ.
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