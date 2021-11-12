Юрий Селиванов: Как попасть в Америку

А что, они не могут наткнуться на что то, как Курск.

Елена Timm

Хотелось бы согласиться с автором, но... Никогда и ни на что не решится наша власть против запада, ведь все денежки там и золотой запас там, и продолжают туда же все доходы страны перегонять по заветам МВФ.