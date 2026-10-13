Минцифры и Минобороны прорабатывают защиту ЦОДов

Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает меры защиты центров обработки данных после серии атак на инфраструктуру «Яндекса», сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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