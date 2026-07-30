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«Это наши?» Военные трое суток выносили лежачую бабушку из городка шахтеров

«Это наши?» Военные трое суток выносили лежачую бабушку из городка шахтеров

Когда российская армия пришла освобождать шахтерский городок Родинское в Красноармейском районе Донецкой области около года назад, украинские власти предложили местным жителям эвакуацию, но ушли далеко не все.

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