«Это наши?» Военные трое суток выносили лежачую бабушку из городка шахтеров

Когда российская армия пришла освобождать шахтерский городок Родинское в Красноармейском районе Донецкой области около года назад, украинские власти предложили местным жителям эвакуацию, но ушли далеко не все.
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