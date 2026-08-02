Концерт программы «Военные оркестры в парках» прошел в зоне отдыха «Красногвардейские пруды»

В зоне отдыха «Красногвардейские пруды» прошел концерт программы «Военные оркестры в парках». Она проводится в рамках проекта «Лето в Москве» и входит в программу Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
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