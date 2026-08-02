МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Концерт программы «Военные оркестры в парках» прошел в зоне отдыха «Красногвардейские пруды»

Концерт программы «Военные оркестры в парках» прошел в зоне отдыха «Красногвардейские пруды»

В зоне отдыха «Красногвардейские пруды» прошел концерт программы «Военные оркестры в парках». Она проводится в рамках проекта «Лето в Москве» и входит в программу Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии