Главный судебный пристав Прикамья переходит в другой регион

Он руководил службой судебных приставов с 2023 года.Руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Абдул Алаудинов в скором времени займет пост главы ГУ ФССП по Ставропольскому краю.
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