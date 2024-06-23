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Лам о Виртце и Мусиале: «Германии повезло с такими великолепными игроками. У них есть все, чтобы оставить след на целое десятилетие»

Лам о Виртце и Мусиале: «Германии повезло с такими великолепными игроками. У них есть все, чтобы оставить след на целое десятилетие»

«Как немец, я особо отмечу двух игроков: Флориана Виртца и Джамала Мусиалу. Германии повезло с такими великолепными футболистами.

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