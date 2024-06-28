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Царьград

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В Новосибирске насчитали 15 школ с неговорящими по-русски учениками

В Новосибирске насчитали 15 школ с неговорящими по-русски учениками

Школы включили в новый проект для обучения детей мигрантов и их адаптации в образовательную среду.Проект "Формирование и апробация комплексно-педагогической модели социо-культурной интеграции школьников, не владеющих русским языком, в образовательную среду школы" реализуется в Новосибирской области.

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Комментарии
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Андрей
А почему их принимают в школы, если они не знают русского языка?
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18 час.
В
Валерий
А где наш мэр и министр регионального образования? Путин постоянно им указывает на необходимость  реформирования этой сферы. Классы переполнены, из за наличия детей не владеющих русским языком страдаю наши дети. Строительство новых школ находится в загоне. Зарплата учителей низкая и т.д. Почему молчит Травников? Масса вопросов и ни одного ответа. Вся Россия работает, и вам господа следует засучив рукава и не покладая рук  работать.
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16 час.
Александр Котов
Потому что министерство образования-гавно. Все делает для чурок, а не для русских.
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13 час.

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