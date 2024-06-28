В Новосибирске насчитали 15 школ с неговорящими по-русски учениками

А почему их принимают в школы, если они не знают русского языка?

В

Валерий

А где наш мэр и министр регионального образования? Путин постоянно им указывает на необходимость реформирования этой сферы. Классы переполнены, из за наличия детей не владеющих русским языком страдаю наши дети. Строительство новых школ находится в загоне. Зарплата учителей низкая и т.д. Почему молчит Травников? Масса вопросов и ни одного ответа. Вся Россия работает, и вам господа следует засучив рукава и не покладая рук работать.