Днем 22 октября на территории производственной фирмы «Сибресурс», которая занимается хранением и доставкой опасных грузов, произошла разгерметизация ёмкости с соляной кислотой.
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