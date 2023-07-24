ЦБ РФ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

Аргументы и Факты Бизнес и финансыПодписатьсяЦБ РФ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игрЦБ РФ сообщил о росте числа финансовых пирамид, замаскированных под экономические онлайн-игры. Об этом пишут «Известия».Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваВсе эти казино, "онлайн-игры" - ЭТО ИЗНАЧАЛЬНО КИДАЛОВО!! Все игровые аппараты запрограммированы на проигрыш играющего. Ну должны же люди хоть немного своей головой думать, а не задней нижней частью своего тела.Ответить11 час.
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