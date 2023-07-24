ЦБ РФ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

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лина любимцева

Все эти казино, "онлайн-игры" - ЭТО ИЗНАЧАЛЬНО КИДАЛОВО!! Все игровые аппараты запрограммированы на проигрыш играющего. Ну должны же люди хоть немного своей головой думать, а не задней нижней частью своего тела.