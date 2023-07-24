Аргументы и Факты

48 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    По Москве какой по счёту прилёт? А почему кУев стоит?Украинские СМИ со...
  • лина любимцева
    Все эти казино, "онлайн-игры" - ЭТО ИЗНАЧАЛЬНО КИДАЛОВО!! Все  игровые аппараты запрограммированы на проигрыш играюще...ЦБ РФ зафиксирова...
  • лина любимцева
    А куда они взрывчатку дели? На каком этапе перегрузили, и на какое судно? Вообще не пускать эту турецкую дрянь в росс...ФСБ обнаружила сл...

ЦБ РФ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

ЦБ РФ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

ЦБ РФ сообщил о росте числа финансовых пирамид, замаскированных под экономические онлайн-игры. Об этом пишут «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Все эти казино, &quot;онлайн-игры&quot; - ЭТО ИЗНАЧАЛЬНО КИДАЛОВО!! Все  игровые аппараты запрограммированы на проигрыш играющего.  Ну должны же люди хоть немного своей головой думать, а не   задней нижней частью своего тела.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх