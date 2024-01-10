В Линейном проезде начали заселять новостройку по программе реновации

К переезду в новостройку, возведенную в районе Тимирязевский (САО) по адресу: Линейный проезд, дом 8А, приступили жители из домов по адресам: Дмитровское шоссе, дом 32 корпус 1 и дом 36 корпус 2, Локомотивный проезд, дом 3.