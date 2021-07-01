Комсомольская правда

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Нужно ли снова отстроить в Москве Сухареву башню

Нужно ли снова отстроить в Москве Сухареву башню

Когда в интернете появляются такие предложения (как, например, отстроить заново Сухареву башню, то есть вернуть её на историческое место), публика разбивается на два лагеря.

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