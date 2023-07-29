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Матео Ковачич: «Гвардиола – лучший тренер в мире. Его тренировки – другой уровень»

«Я здесь всего две недели, но сразу видно, что у Гвардиолы есть четкие представления о том, что он ищет.

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