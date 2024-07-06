Балканская кампания Александра Македонского (335 г. до н. э.) ПредысторияВ 336 году (здесь и далее все даты, кроме оговоренных – до н.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Балканская кампания Александра Македонского (335 г. до н. э.) ПредысторияВ 336 году (здесь и далее все даты, кроме оговоренных – до н.
Свежие комментарии