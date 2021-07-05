Левый берег

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир 123
    Одна на всю Москву?На Ленинградке от...
  • Костя Гранилин
    Опять жидопоклонники свою будку для сбора денег с лохов строят.Началось строител...
  • Лариса Токарева
    и содержать в таких условиях как наших людей!Студенту, напавше...

Нашли «потеряшку»: столичные спасатели провели тренировку по поиску людей в лесу

В деревне Зыбино Троицкого административного округа прошла тренировка по поиску людей в лесу с участием всех подведомственных организаций Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх