Инвесторы стали соглашаться на дополнительные скидки в новостройках

Разница в ценах предложения от инвесторов и от застройщиков составляет в среднем 10-15%. Однако дополнительную скидку при переуступке получить проще, утверждают риелторы Инвесторы стали чаще соглашаться на дополнительные скидки при переуступке квартир в новостройках, утверждают эксперты агентства «Инком-Недвижимости».