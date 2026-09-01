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Мировое обозрение

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ВСУ снова оставили без гостинцев: Россия минуснула очередной сухогруз в порту Южный

ВСУ снова оставили без гостинцев: Россия минуснула очередной сухогруз в порту Южный

Российские военные нанесли удар по порту «Южный» в Одесской области, поразив сухогруз, который, по данным Минобороны, перевозил военное имущество для ВСУ.

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