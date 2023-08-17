Business FM

65 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Ну надо же, опять россияне  унитазы  украли  ...Украина обвинила ...
  • Лариса Поплавская
    В борьбе с бандитами-нацистами все меры хороши, когда есть  положительный результат. Что  просили-то и получили. А ка...Украина обвинила ...
  • людмила пригарина
    И что? Знали куда летели...  Да разве это проблемы?Россияне третьи с...

Укрепление рубля и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 17 августа

Укрепление рубля и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 17 августа

По данным СМИ, российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, надеясь обойтись мониторингом действий экспортеровДоллар США, евро и юань снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх