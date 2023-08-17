Укрепление рубля и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 17 августа

По данным СМИ, российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, надеясь обойтись мониторингом действий экспортеровДоллар США, евро и юань снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга.
По данным СМИ, российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, надеясь обойтись мониторингом действий экспортеровДоллар США, евро и юань снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга.
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