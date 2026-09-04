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Нижегородская правда

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Эндокринолог Шестерикова рассказала, как предотвратить дефицит йода у детей

Эндокринолог Шестерикова рассказала, как предотвратить дефицит йода у детей

Эндокринолог Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Валентина Шестерикова рассказала, что осенью у детей возрастает потребность в йоде, поскольку щитовидная железа активнее участвует в поддержании теплообмена.

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