Профсоюзы сигналят Путину о затягивании исполнения его «пенсионных» поручений

Открытое обращение к президенту Владимиру Путину опубликовано на сайте Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) — ее глава и член Госсовета Михаил Шмаков просит главу государства вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.
Открытое обращение к президенту Владимиру Путину опубликовано на сайте Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) — ее глава и член Госсовета Михаил Шмаков просит главу государства вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.
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