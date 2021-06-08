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Профсоюзы сигналят Путину о затягивании исполнения его «пенсионных» поручений

Профсоюзы сигналят Путину о затягивании исполнения его «пенсионных» поручений

Открытое обращение к президенту Владимиру Путину опубликовано на сайте Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) — ее глава и член Госсовета Михаил Шмаков просит главу государства вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

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