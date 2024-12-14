Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что Лондон стремится реализовать свой давний план по дестабилизации России, используя конфликт на территории Украины: «Британцы на протяжении веков стремились к уничтожению России.
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