«Русским конец, теперь мы управляем этой страной»: Мигрант с паспортом РФ сделал громкое заявление, назвав россиян «бомжами и пьяницами»

Один из «незаменимых для российской экономики специалистов», успевший обзавестись российским гражданством, записал и выложил в сеть «признание», в котором высказал все, что он думает о коренных россиянах и для чего ему на самом деле понадобился паспорт с двуглавым орлом на обложке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии