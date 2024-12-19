Роскомнадзор расставит ловушки для хакеров

Роскомнадзор начнет использовать специальные ловушки для хакеров, сообщают «Ведомости». Главный радиочастотный центр закупит специальную программу, которая создаст десятки серверов с имитацией реальных устройств, чтобы привлекать и отслеживать злоумышленников.
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