Свердловчане шлют телеграммы для судов и увольнений с работы

Несмотря на повсеместное распространение мессенджеров и электронных коммуникаций, телеграмма остаётся востребованным сервисом у жителей Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Вот это понятно. И "мешки писем" Терешковой ))