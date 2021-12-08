Происшествия

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Следователями Сахалинского ЛО МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы по продаже синтетических наркотиков

Следователями Сахалинского ЛО МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы по продаже синтетических наркотиков

Следователями Сахалинского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего, жителя Московской области обвиняемого в незаконном сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.

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