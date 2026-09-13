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ФедералПресс

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Трамп запретил Зеленскому бить по российским объектам с дизельным топливом

Трамп запретил Зеленскому бить по российским объектам с дизельным топливом

ВАШИНГТОН, 13 сентября, ФедералПресс. Во время визита в Ирландию глава Белого дома Дональд Трамп обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.

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