Американское агентство Semafor со ссылкой на данные Госдепартамента США сообщило на днях о том, что Россия и Китай отказались от встреч с американскими официальными властями и представителями оборонного сектора по вопросу установления взаимного контроля за ядерным вооружением.
Москва и Пекин отвергли переговоры с Вашингтоном о контроле за ядерным оружием
Комментарии
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Ваша Светлость
Подонок Горбачев и пьяница-ублюдок Эльцын - предатели, их надо судить за измену Родине и в Приговоре не забыть о конфискации совокупного имущества семеек этих тварей! Надеюсь наши руководители давно сделали вывод из "дружбы" с Западом и более не допустят такого позора!!! Андрею Рэмовичу Белоусову удачи на его посту, он государственник и едва ли допустит в своем окружении Тимуров Ивановых, ему такая "команда" не нужна!
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13 час.
Галина
Америкосы хитрожопят, но уж больно примитивно. Давайте договоримся, потом мы втихоря не будем соблюдать договоренности, ах какие мы умные. Вот их уровень.
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11 час.
Владимир Соловьев
КАК ТО СТРАННО ЯПОНИЯ ПОМАЛКИВАЕТ О КОНТРОЛЕ НАД ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ! ОНИ ЕГО УЖЕ НЕ ОПАСАЮТСЯ, ХОТЯ БЫ СО СТОРОНЫ АМЕРИКИ?!
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11 час.
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