Москва и Пекин отвергли переговоры с Вашингтоном о контроле за ядерным оружием

Ваша Светлость

Подонок Горбачев и пьяница-ублюдок Эльцын - предатели, их надо судить за измену Родине и в Приговоре не забыть о конфискации совокупного имущества семеек этих тварей! Надеюсь наши руководители давно сделали вывод из "дружбы" с Западом и более не допустят такого позора!!! Андрею Рэмовичу Белоусову удачи на его посту, он государственник и едва ли допустит в своем окружении Тимуров Ивановых, ему такая "команда" не нужна!