В Палате общин предложили выслать из Британии посла РФ после смерти Навального*

В Палате общин Великобритании выступили с предложением о высылке из Соединенного Королевства посла Москвы в Лондоне Андрея Келина после ухода из жизни оппозиционного политика Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.