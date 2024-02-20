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В Палате общин предложили выслать из Британии посла РФ после смерти Навального*

В Палате общин предложили выслать из Британии посла РФ после смерти Навального*

В Палате общин Великобритании выступили с предложением о высылке из Соединенного Королевства посла Москвы в Лондоне Андрея Келина после ухода из жизни оппозиционного политика Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

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