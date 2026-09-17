В Балашихе задержали трёх нелегальных перевозчиков отходов

В Балашихе продолжают пресекать деятельность нелегальных перевозчиков строительных отходов. Очередной совместный рейд состоялся в деревне Русавкино-Романово, где были задержаны три водителя, пытавшихся вывезти мусор без разрешительной документации и электронного талона.