Премьер ДНР Хоценко поделился историей о юной швее, трудящейся на благо солдат

Жители Донбасса стремятся внести свой посильный вклад в освобождение региона. Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко поделился историей о юной швее, трудящейся на благо солдат, участвующих в боевых операциях в рамках спецоперации на Украине.
Жители Донбасса стремятся внести свой посильный вклад в освобождение региона. Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко поделился историей о юной швее, трудящейся на благо солдат, участвующих в боевых операциях в рамках спецоперации на Украине.
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