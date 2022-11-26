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Премьер ДНР Хоценко поделился историей о юной швее, трудящейся на благо солдат

Премьер ДНР Хоценко поделился историей о юной швее, трудящейся на благо солдат

Жители Донбасса стремятся внести свой посильный вклад в освобождение региона. Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко поделился историей о юной швее, трудящейся на благо солдат, участвующих в боевых операциях в рамках спецоперации на Украине.

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