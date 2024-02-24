Профессор Финогенова сообщила о повышении пенсий в марте гражданам старше 80 лет

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что те граждане РФ, которым в феврале исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости в два раза.