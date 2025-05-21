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Царьград

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В Архангельской области обсудили проблемы экспорта рыбной продукции в условиях санкций

В Архангельской области обсудили проблемы экспорта рыбной продукции в условиях санкций

Александр Цыбульский провёл заседание комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт"В ходе очередного заседания комиссии Государственного совета, которое возглавил Александр Цыбульский, обсуждались меры поддержки предприятий рыбопромышленного комплекса, сталкивающихся с трудностями при выходе на зарубежные рынки.

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