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Военное обозрение

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«Мы проиграем, НАТО расколется»: Лидер демократов в Сенате предрекает поражение США из-за отсутствия денег для Украины

«Мы проиграем, НАТО расколется»: Лидер демократов в Сенате предрекает поражение США из-за отсутствия денег для Украины

В белом доме прошла встреча Байдена с лидерами демократов и республиканцев.

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