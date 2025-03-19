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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Сидоров: «На последнем подъеме понимал, что могу идти сильнее. Отдал все, что было»

Евгений Сидоров выиграл большой масс-старт на чемпионате России в Увате. «С самого начала гонки мы пошли очень сильно, и на третьем круге думал, как вообще добежать.

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