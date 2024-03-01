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Экс-игрок Бубнов: Промес в дурацкое положение поставил "Спартак" уже давно

Экс-игрок Бубнов: Промес в дурацкое положение поставил "Спартак" уже давно

Бывший футболист Александр Бубнов резко высказался о нападающем московского "Спартака" Квинси Промесе, который был арестован в Дубае за то, что попал в аварию и скрылся с места ДТП, эксперт заявил, что игрок подставляет клуб.

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