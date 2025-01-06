Порошенко уселся на трон во время церковного служения

Порошенко опубликовал снимок на архиерейском троне в церкви Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимок, на котором он сидит на троне в церкви.
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