Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы ракетного комплекса «Искандер». СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны РФ опубликовало видео работы комплексов «Искандер» на Украине После пусков ракетчики меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.
Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы ракетного комплекса «Искандер». СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны РФ опубликовало видео работы комплексов «Искандер» на Украине После пусков ракетчики меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.
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