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Минобороны РФ опубликовало видео работы комплексов «Искандер» на Украине

Минобороны РФ опубликовало видео работы комплексов «Искандер» на Украине

Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы ракетного комплекса «Искандер».  СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны РФ опубликовало видео работы комплексов «Искандер» на Украине После пусков ракетчики меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

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