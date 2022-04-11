Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы ракетного комплекса «Искандер». СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны РФ опубликовало видео работы комплексов «Искандер» на Украине После пусков ракетчики меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.