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Территория Героев...(158)

Территория Героев...(158)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Самоотверженный воин, талантливый командир В марте 2024 года полковник Доржи Чимитов спланировал и успешно реализовал захват укрепленных позиций противника.

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Геннадий Свешников
🌹🌹❤️💋🪗🎻🥁👍❗🙏
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