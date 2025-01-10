Территория Героев...(158)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Самоотверженный воин, талантливый командир В марте 2024 года полковник Доржи Чимитов спланировал и успешно реализовал захват укрепленных позиций противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии