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ИЗВЕСТИЯ iz

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Врач рассказала о влиянии стресса на здоровье зубов

Врач рассказала о влиянии стресса на здоровье зубов

Стресс отражается не только на общем самочувствии, но и на состоянии зубов. Сжатие челюстей, скрежетание, а также ухудшение иммунитета и изменение пищевых привычек — всё это может привести к развитию стоматологических проблем.

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