Экономист Сергейчик: запись о банкротстве хранится в кредитной истории семь лет

Не стоит надеяться на чистоту кредитной истории после банкротства - запись о признании должника несостоятельным будет отражаться в ней семь лет, заявил руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.
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