Реакция нашей контрразведки на тридцатидневку неукротимой, вплоть до истерики, на грани шизофренического бреда ненависти к России и к русским, которую провозгласил фанфарон Зеленский, себя ждать не заставила Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Важно сказать: «тридцатидневка» — не что иное, как теракты.