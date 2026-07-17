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Политическому украинству отвечают русские чекисты

Политическому украинству отвечают русские чекисты

Реакция нашей контрразведки на тридцатидневку неукротимой, вплоть до истерики, на грани шизофренического бреда ненависти к России и к русским, которую провозгласил фанфарон Зеленский, себя ждать не заставила Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Важно сказать: «тридцатидневка» — не что иное, как теракты.

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